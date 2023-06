Von Bergstadtfest bis Fête de la musique: Turbulente Woche in Mittelsachsen

Eine turbulente Woche steht an für Mittelsachsen. Nicht nur, dass das Wetter diesmal mit Schwüle und Gewittern, zumindest in der ersten Wochenhälfte, auf sich aufmerksam machen will. Nein, es startet auch das größte Volksfest des Landkreises. Doch dies ist nur ein Tipp von denen, die wir für die Werktage der Woche herausgesucht haben.