Von Fassbieranstich bis Radtour zur Kirche: Fünf Tipps für das Frühlingswochenende in Mittelsachsen

Was tun am Wochenende - eine Radtour starten oder doch mal wieder in die Kirche gehen? In Wechselburg ist beides möglich. In der dortigen St. Ottokirche hat die Gemeinde am Sonntag die Saison eröffnet. Nicht nur Radfahrer können in der Radwegekirche erfahren, was die Kirche mit der Besiedlungsgeschichte der Region zu tun hat.