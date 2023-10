Von Scorsese bis Disney-Familienfilm: Das sind Mittelsachsens Kino-Highlights zum Jahresende

Das Kinopolis in Freiberg und die Filmbühne in Mittweida locken nicht nur mit Hollywood-Blockbustern, sondern auch mit besonderen Filmperlen. Was erwartet das Publikum in nächster Zeit?

Unterhaltung und ernste Kost schließen sich nicht aus: Thomas Erler, Ex-Kinoleiter des Kinopolis in Freiberg, versucht neben großen Blockbustern auch Arthouse-Perlen in der Stadt zu spielen. Programmkinoflair gibt es etwa bei „Tacheles", dem „Dokumentar-Film-Talk", der sich am kommenden Sonntag der solidarischen Landwirtschaft widmet....