Warum der neue Mehrgenerationenplatz ein Anlaufpunkt für alle Holzhauer ist

Das Holzhauer Dorffest hat am Sonnabend mehr als 200 Personen an die Knobelhütte gelockt. Dieses Jahr gab es bei dem Fest, das Anfang der 1990-er Jahre ins Leben gerufen worden war, etwas Besonderes zu erleben. Der 325 Einwohner zählende Ortsteil von Rechenberg-Bienenmühle weihte seinen Mehrgenerationenplatz in der neuen Ortsmitte ein. Auf knapp...