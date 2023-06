Warum der „Super-Blitzer“ von Siebenlehn weiter teure Fotos macht

Die stationären Blitzer in Siebenlehn an der B 101 und im Rossauer Ortsteil Greifendorf an der B 169 werden auch in den kommenden vier Jahren teure Fotos von Autofahrern machen, die dort schneller als die erlaubten 50 beziehungsweise 30 Stundenkilometer unterwegs sind. Der Finanzausschuss des Landkreises hat mehrheitlich beschlossen, der Firma...