Was der Großvermieter SWG auf dem Wasserberg in Freiberg testet

Bei der Mendelejewstraße 38-48 will die Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg Erfahrungen mit dem Umbau und der Sanierung des Hauses in Blockbauweise sammeln. Von diesem Typ hat der Großvermieter mehrere Gebäude auf dem Wasserberg. Das Wohngebiet rückt jetzt stärker in den Fokus. Bild: Marcel Schlenkrich