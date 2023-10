Wegefarth: Benefizkonzert in Kirche

Der Erlös des Konzertes am Samstag soll dem Gotteshaus in Wegefarth zugute kommen.

Sinfonische Blasmusik ist am Samstag ab 16 Uhr bei einem Benefizkonzert in der Kirche Wegefarth zu erleben. Dabei treten die Oederaner Blasmusikanten unter Leitung von Jonas Ernecke auf. Das kündigen die beiden Organisatoren Karin und Michael Pönisch aus Wegefarth an. Laut seiner Internetseite besteht das Orchester Oederaner Blasmusikanten...