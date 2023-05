Wegefarth: Männerchor Oberschöna gibt Benefizkonzert

Ein Benefizkonzert gibt der Männerchor Oberschöna am Samstag ab 17 Uhr in der Kirche Wegefarth. Der Erlös soll der Erhaltung des Gotteshauses zu Gute kommen. Als Überraschungsgast kündigt Chorleiter Wolfgang Eger den Trompeter Peter Lohse von der Staatskapelle Dresden an. Er spielt beispielsweise mit Wolfgang Eger an der Orgel die...