Wegen Sturm: Freiberger Christmarkt schließt am Donnerstag schon ab 18 Uhr

Am Donnerstag fällt einer der schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands um zwei Stunden kürzer aus. Was wird am Freitag?

FreibergDer Sturm setzt dem Freiberg Christmarkt am vorletzten Weihnachtsmarkttag 2023 ein vorzeitiges Ende: Die Stadtverwaltung Freiberg hat gegen 18 Uhr beschlossen, am Donnerstag früher zuzumachen. Oberbürgermeister Sven Krüger begründete die Entscheidung mit der Verantwortung für Besucher und Händler. Ab 18 Uhr soll demnach der Betrieb... FreibergDer Sturm setzt dem Freiberg Christmarkt am vorletzten Weihnachtsmarkttag 2023 ein vorzeitiges Ende: Die Stadtverwaltung Freiberg hat gegen 18 Uhr beschlossen, am Donnerstag früher zuzumachen. Oberbürgermeister Sven Krüger begründete die Entscheidung mit der Verantwortung für Besucher und Händler. Ab 18 Uhr soll demnach der Betrieb...