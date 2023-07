Wegen Trockenheit: Landkreis Mittelsachsen verbietet Abpumpen von Wasser

In Mittelsachsen ist es ab Donnerstag, 27. Juli, verboten, für den eigenen Bedarf Wasser aus Flüssen, Bächen, Seen und Teichen abzupumpen oder abzuleiten. Wie das Landratsamt am Mittwochnachmittag mitteilte, läuft die Allgemeinverfügung bis zum 21. September. Damit schränkt der Landkreis wie schon in Vorjahren und wie Nachbarlandkreise die...