Welterbe-Radtour startet in Halsbrücke

Die „Tour de Lichtloch“ verbindet die acht Lichtlöcher des Rothschönberger Stollns. Am Sonntag wird der Themenradweg eingeweiht.

Die „Tour de Lichtloch“ wird am Sonntag zwischen Halsbrücke und Reinsberg eingeweiht. Treff der Pedalritter ist um 10 Uhr am VII. Lichtloch an der Straße der Jugend 49 in Halsbrücke. Ziel ist das IV. Lichtloch an der Badstraße 1 in Reinsberg; am Start und am Ziel gibt es Führungen. Die Idee für den Themenradweg ist mit dem Förderpreis...