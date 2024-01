Weltkulturerbe im Blick: Oberschüler in Brand-Erbisdorf erforschen Bergbaugeschichte

Im Rahmen des Projekts „Auf der Spur der schlafenden Hunte“ gehen Oberschüler auf Entdeckungsreise in ihrer Heimat. Ihre Ergebnisse präsentieren sie in einer Ausstellung und einem Buch.

Wissen Sie, wie das Buttermilchtor in Brand-Erbisdorf zu seinem Namen kam, was es mit der Alten Mordgrube auf sich hat oder was die Drei Eichen waren? Dass die Namen eng mit dem früheren Bergbau in der Brander Region verbunden sind, ist vielen noch geläufig. Und dann?