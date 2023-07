Wende im Prozess um mumifizierte Frau aus Freiberg: Ist der Sohn doch schuldig?

Ein 55-Jähriger aus Freiberg ist angeklagt, den Tod seiner Mutter verschwiegen zu haben, um ihre Renten zu kassieren. Das Landgericht Chemnitz prüft, wie schwer der Vorwurf wiegt: Hat er die Rentenversicherung bewusst in die Irre geführt?

Freiberg/Chemnitz. Wegen einer überraschenden Wende im Prozess um eine mumifizierte Leiche in Freiberg wird die Berufungsverhandlung am Landgericht Chemnitz erst im Oktober fortgesetzt.

Ein 55-jähriger Freiberger ist angeklagt, den Tod seiner Mutter verschwiegen zu haben, um deren Renten kassieren zu können. In der ersten Instanz war er am Amtsgericht in Freiberg freigesprochen worden. Für Aufsehen hatte der Fall gesorgt, weil der Freiberger seine tote Mutter wochenlang in der gemeinsamen Wohnung gelagert hatte, zeitweise luftdicht verpackt in Folie auf dem Schrank. Die Frau wurde schließlich in ihrer Badewanne gefunden.

In Chemnitz nahm der Prozess am Montag, 31. Juli, allerdings einen anderen Verlauf: Noch vor Eröffnung der Verhandlung erklärte der vorsitzende Richter, dass eine Verurteilung des Angeklagten dann in Frage käme, wenn man dessen aktives Tun in Betracht ziehe: So habe die Rentenversicherung längere Zeit weitergezahlt, weil sie vom Tod der Mutter nichts gewusst habe - und der Angeklagte habe diesen Irrtum nicht aufgeklärt. Der Richter machte deutlich, was dies für Konsequenzen haben könnte für den 55-Jährigen: "Dann wäre er wieder voll im Rennen."

Ausschlaggebend für den ersten Freispruch im März in Freiberg waren zwei Gründe: Der Richter in Freiberg hatte erklärt, dass der arbeitslose Mann nicht gesetzlich verpflichtet gewesen sei, den Tod seiner Mutter bei den Rentenversicherungsträgern zu melden. Er gehe wie die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die Mutter möglicherweise bereits im Mai 2019 verstorben sei und ihr monatelang noch Rentenzahlungen überwiesen worden seien. Zudem sei eine Rückzahlung der über Monate weiter gezahlten Rente verjährt, hieß es in Freiberg. Als der Angeklagte dieses Argument am Montag am Landgericht in Chemnitz ins Feld führte, konterte der Richter jedoch, dass ihm dies egal sei. Auf Grund der Ankündigung des Richters beantragte die Verteidigung, die Verhandlung zu vertagen, um die neuen Aspekte zu prüfen.

Der Prozess soll nun am 26. Oktober mit der Anhörung weiterer Zeugen fortgesetzt werden. (ar/grit)