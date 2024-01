Wenn in der Petrikirche in Freiberg mit den Füßen getrampelt wird: Weihnachtsoratorium von Bach zum Mitsingen

„Jauchzet, frohlocket“ - das ist doch jedes Jahr dasselbe. Oder? Kantor Clemens Lucke, Kantorei und Dresdner Barockensemble aber haben Bachs Klassiker einmal anders erklingen lassen.

Es beginnt mit einem Paukenschlag. Dann legen die Blechbläser los, und der Chor schmettert: „Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage...“. So weit, so bekannt, das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Same procedure as every year.