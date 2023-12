Wie ein kleiner Vierbeiner in Sohra sogar dem Weihnachtsmann die Show stiehlt

Auf einem Dreiseithof erlebten die Besucher am Sonntagnachmittag nicht nur einen etwas anderen Weihnachtsmarkt in gemütlichem Flair. Besonders für die Jüngsten gab es ein außergewöhnliches Ereignis.

Ein bisschen erinnerte die Atmosphäre zum ersten Advent auf dem historischen Dreiseithof in Sohra an ein Wintermärchen. Festlich geschmückt und in warmem Licht empfing der Hof von Familie Scharff am Sonntagnachmittag die kleinen und großen Besucher zu einem Weihnachtsmarkt in besonderem Flair.