Wie ein Uhrmacher in Freiberg einen mutmaßlichen Räuber überwältigte

Ein alteingesessenes Geschäft für Uhren und Schmuck in der Heubnerstraße in Freiberg wurde am Dienstag Ziel einer Straftat. Doch der Überfallene reagierte schnell.

Schreck am späten Dienstagnachmittag: Ein Fachgeschäft für Uhren und Schmuck in der Heubnerstraße in Freiberg ist überfallen worden. Laut Polizei bedrohte ein 19-Jähriger den 64-jährigen Ladeninhaber mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand und forderte Geld. Aber er hatte nicht mit der Zivilcourage des Uhrmachermeisters gerechnet.