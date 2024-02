Windkraftanlage in Clausnitz: Möglicherweise fünfstelliger Brandschaden

Nach dem Feuer auf einer Windkraftanlage in Clausnitz wird die Brandursache noch geprüft. Ob ein Zusammenhang mit durchgeführten Reparaturarbeiten besteht, wird ebenfalls untersucht.

Auf eine fünfstellige Summe beläuft sich womöglich der Sachschaden an der Windkraftkraftanlage, die am Dienstnachmittag in Clausnitz in Flammen stand. Das teilte die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Mittwochnachmittag mit. Es werde geprüft, wie das Windrad in Brand geraten konnte und ob ein Zusammenhang mit Wartungsarbeiten...