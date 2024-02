Clausnitz: Windkraftanlage gerät in Brand

An der Geleitstraße ist es am Dienstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen.

An der Geleitstraße zwischen den Rechenberg-Bienenmühler Ortsteilen Clausnitz und Dorfchemnitz ist am Dienstagnachmittag eine Windkraftanlage in Brand geraten. Wie Steffen Kräher vom Landratsamt Mittelsachsen sagte, seien die Freiwilligen Feuerwehren Clausnitz, Rechenberg-Bienenmühle, Holzhau, Sayda und Brand-Erbisdorf alarmiert worden. „Die...