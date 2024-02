Windkraftpläne in Kleinschirma: Klimaschutz mit der Kettensäge?

Diese alte Ulme ist in Kleinschirma gefällt worden. Sie stand an einem Weg, an dem zwei Windkraftanlagen von jeweils bis zu 246,60 Metern Gesamthöhe errichtet werden sollen. Die Bürgerinitiative Windkraftstammtisch prangert das als „Klimaschutz mit der Kettensäge“ an. Bild: Pia Wittenburg/BI