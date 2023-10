Wo Geister durch Freiberg spuken

Anlässlich von Halloween gibt es in der Silberstadt zahlreiche Veranstaltungen. Hier eine Auswahl der Angebote für Groß und Klein.

Zu Halloween gruselt es in der Silberstadt – so wirbt die Stadtverwaltung Freiberg für mehrere Veranstaltungen in den nächsten Tagen. Die Kelten hätten geglaubt, dass die Seelen der Verstorbenen in der Nacht vom 31. Oktober zum 1. November in ihre Häuser zurückkehren.