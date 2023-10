Wunderwelt aus Eis und Schnee: Vortrag in Brand-Erbisdorf entführt in die Antarktis

Inselbummlerin Regina Gehmlich berichtet in der Stadtbibliothek über ihre Reise, die sie auch zu den Albatros- und Pinguinkolonien der Falklandinseln führte.

Inselbummlerin und Geochemikerin Regina Gehmlich erzählt in einem Vortrag am Dienstag, 17. Oktober, in der Stadtbibliothek Brand-Erbisdorf über den südlichsten, kältesten, windigsten und einsamsten Kontinent der Erde - die Antarktis. Der größte Teil des Kontinents ist mit einem 2500 Meter dicken Eispanzer bedeckt, nur die höchsten Berge...