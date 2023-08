Zehn Verletzte bei Unfall mit Kutsche in Klingenberg: Kind lenkte den Wagen

Zu einem Unfall mit zehn Verletzten ist es in Klingenberg, Ortsteil Colmitz, gekommen. Eine Pferdekutsche fuhr am Sonntagabend gegen 18.10 Uhr auf dem Feldweg in Richtung Colmnitz, informierte die Polizeidirektion Dresden am Montag. Nach derzeitigem Erkenntnisstand lenkte ein Junge (8) unter der Aufsicht des Kutschers (34) den Wagen, als dieser...