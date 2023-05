Zeitensprung im Osterzgebirge: Kröhnertmühle Burkersdorf mausert sich vom Technikdenkmal zum Ferienhof

Seltene Einblicke in Jahrhunderte alte Technikgeschichte gibt es in der Kröhnertmühle in Burkersdorf. Im Anwesen am Ortseingang von Burkersdorf bestaunte zum Deutschen Mühlentag eine Besucherschar das in der Bausubstanz und seinen Utensilien bewahrte technische Erbe und die Lebensart eines stolzen und wichtigen Berufsstandes.