Zellwaldbahn: Wie die Strecke flottgemacht werden soll

Die Nossen-Riesaer Eisenbahn-Compagnie GmbH (NRE) hat die Bahnstrecke zur Pacht übernommen und will sie für den Güter- und Ausflugsverkehr betreiben. Mindestens 100.000 Euro müssten investiert werden, um die gravierendsten Probleme zu beheben.

Auf der Bahnstrecke zwischen Freiberg und Nossen sollen wieder mehr Züge fahren. Das ist das Anliegen der Nossen-Riesaer Eisenbahn-Compagnie GmbH (NRE). Das Unternehmen mit Sitz in Nossen hat die Bahnstrecke zum 1. Juli 2023 zur Pacht übernommen und will sie in Zukunft für den Güter- und Ausflugsverkehr betreiben.