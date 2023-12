Zu schnell in die Werkstatt: Autofahrerin kracht bei Freiberg durch zwei Rolltore

Auf der B 101 in Großschirma hat eine 75-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist in eine Autowerkstatt gedonnert. Glück im Unglück: Zu dieser Zeit hat dort niemand gearbeitet.

Es müssen mehrere Schutzengel gewesen sein, die am Donnerstagabend in Großschirma bei einem schweren Verkehrsunfall für einen glimpflichen Ausgang gesorgt haben. Die 75-jährige Fahrerin eines Pkw Toyota wurde nur leicht verletzt, als sie mit ihrem Auto gegen 17.15 Uhr in eine Autowerkstatt gekracht ist, dabei zwei große Rolltore und eine...