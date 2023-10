Zug bei Freiberg: Endlich wieder freie Fahrt auf der Dorfstraße

Nach zwei Jahren wurden die Arbeiten an der Dorfstraße beendet. Und das wurde am Samstag gefeiert. Auch die Jüngsten feierten mit.

Endlich: Nach zweijähriger Bauzeit rollen auf der Dorfstraße in Zug wieder Autos. Am Samstagvormittag hat Oberbürgermeister Sven Krüger (parteilos) die wichtige Straße in dem Stadtteil von Freiberg offiziell für den Verkehr freigegeben. Der Straßenbau in zwei Abschnitten hatte annähernd 1,6 Millionen Euro gekostet, wobei 80 Prozent der...