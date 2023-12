Zwei Autofahrer bei Unfall in Freiberg verletzt

Ein Fordfahrer hatte beim Spurwechsel ein neben ihm fahrendes Fahrzeug offenbar übersehen. Es kam zur Kollision.

Freiberg.

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der Schillerstraße in Freiberg sind zwei Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, hatte ein 64-jähriger Fordfahrer mit seinem Fahrzeug die Spur gewechselt und dabei offenbar einen neben ihm fahrenden Opel (Fahrer: 90) nicht beachtet. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, der Opel prallte daraufhin nach links in ein Straßengeländer. Beide Fahrer wurden verletzt und in ein Krankenhaus gefahren, teilte die Polizei weiter mit. Die Schillerstraße war zur Unfallaufnahme kurzzeitig für den Verkehr gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf circa 8000 Euro. Der Unfall hatte sich gegen 13.30 Uhr ereignet. (smc)