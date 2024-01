Zwei folgenschwere Unfälle am Dienstag in Freiberg: 79-Jähriger fabriziert 120.000 Euro Blechschaden

Der Mann war mit seinem Mercedes auf einem Parkplatz gegen die Schrankenanlage sowie sechs parkende Autos geprallt.

Freiberg.

120.000 Euro Schaden hat ein 79-jähriger Mercedesfahrer am Dienstag in Freiberg fabriziert. Laut Polizei war er gegen 11.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Dörnerzaunstraße gegen die Schrankenanlage sowie sechs parkende Autos geprallt. Verletzt worden sei niemand. Am Abend mussten Polizei und Rettungsdienst zum Mühlweg ausrücken. Ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer hatte sich bei einem Sturz schwer verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter kein Versicherungskennzeichen hatte und der Fahrer offenbar unter Drogeneinfluss stand. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. (bk)