10. Tanzfestival in Mittweida bricht alle Rekorde: 370 Tänzer treten an

Irene und Gerd Meyer sind überrannt worden, als sie die Anmeldungen für das 10. Tanzfestival in Mittweida eröffneten. 370 Tänzer haben sich bei den Organisatoren gemeldet. Am Sonntag geht es los.

Mittweida.

Zehn Jahre Tanzfestival in Mittweida. Das heißt: zehn Jahre Showtanz, Funkengarde, Modern Dance, HipHop. Das heißt aber auch: zehn Jahre aufgeregte Tänzer, Eltern und Trainer. Kamen in den vergangenen Jahren meist etwa 15 Gruppen zum Tanzfestival, welches das Tanzzentrum des Städtischen Freizeitzentrums ausrichtet, werden zum Jubiläum deutlich mehr Teilnehmer erwartet. Am kommenden Sonntag, 24. September, werden sich im Freizeitzentrum wohl rund 370 kleine und große Tänzer tummeln und zeigen, was sie gelernt haben. "34 Vereine und Gruppen sind diesmal mit von der Partie", sagt Trainerin Irene Meyer, die mit ihrem Mann Gerd das Festival organisiert. In fünf Startergruppen würden diese antreten - nach Alter gestaffelt - und von einer vierköpfigen Jury - alles erfahrene Tänzer - bewertet. Die Reihenfolge in den verschiedenen Gruppen werde vorab ausgelost.