16-Jähriger muss in Frankenberg Markenschuhe ausziehen - Dieb verschwindet damit

Frankenberg.

Einem 16-Jährigen wurden in Frankenberg die Markenschuhe gestohlen, die er an den Füßen trug. Passiert ist das am Samstag, 29. Juli, kurz nach 18 Uhr im Friedenspark. Der 16-Jährige hielt sich dort mit Freunden auf, als eine vierköpfige Gruppe erschien. Einer bedrohte den 16-Jährigen und forderte die Schuhe, welche der Jugendliche übergab. Mit den Markenschuhen im Wert von etwa 200 Euro verschwand das Quartett. Kurze Zeit später stellten Beamte in Flöha eine Gruppe fest. Darunter befand sich ein 18-Jähriger, der verdächtigt wird, die räuberische Erpressung begangen zu haben. Er wurde zu einer Dienststelle gebracht. Als er später von einer 18-jährigen Frau abgeholt wurde, brachte sie das Diebesgut mit. (lk)