50-Jähriger soll mit mehr als 2,7 Promille über die Autobahn bei Striegistal gefahren sein

Zeugen sahen den Wagen in Schlangenlinie fahren.

Striegistal.

Die Polizei hat einen Autofahrer ertappt, der am Mittwoch, 28. Februar, auf der Autobahn 4 bei Striegistal in Schlangenlinie gefahren sein soll. Der Mann war kurz nach 8 Uhr mit einem Toyota in Richtung Chemnitz unterwegs. Er soll in Schlangenlinie gefahren sein, woraufhin ein Mann die Polizei rief. Die Beamten entdeckten den Toyota nach einem weiteren Hinweis in der Ausfahrt der Anschlussstelle Berbersdorf. Im Fahrzeug befand sich ein 50-jähriger Mann, der nun im Verdacht steht, den Pkw unter Alkoholeinfluss gefahren zu haben. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,78 Promille. Für den polnischen Staatsangehörigen folgten eine Blutentnahme sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (lk)