74-Jährige bei Unfall in Claußnitz schwer verletzt

Bei einer Fahrt mit ihrem Leichtkraftrad ist eine Frau im Claußnitzer Ortsteil Markersdorf verünglückt

Eine 74-Jährige hat sich bei einer Kollision im Claußnitzer Ortsteil Markersdorf am Wochenende verletzt. Laut Polizei fuhr die Frau mit ihrem Leichtkraftrad auf der Dorfstraße aus Richtung der Straße Am Anger kommend in Richtung Hauptstraße. Zugleich war ein 19-Jähriger mit einem Opel in entgegengesetzter Richtung unterwegs und wollte an...