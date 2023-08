75-Jähriger aus Kriebethal vermisst

Die Polizei bittet um Hinweise bei der Suche nach Andreas S.

Kriebethal. Bei der Suche nach dem 75 Jahre alten Andreas S. aus Kriebethal bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Samstag mitteilte, verließ Andreas S. seine Wohnung in der Wiesensiedlung am Freitagabend zwischen 20.30 und 21 Uhr mit unbekanntem Ziel und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Angehörige hatten sich daraufhin an die Polizei gewandt, die umgehend Suchmaßnahmen einleitete, darunter den Einsatz eines Fährtenspürhundes. Die Suche wurde am Samstagmorgen fortgesetzt, jedoch bislang ohne Erfolg.

Andreas S. könnte sich laut Polizei in einer hilflosen Lage befinden. Beschrieben wird er als etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank, mit graumeliertem Haar und einer Brille. Wahrscheinlich trägt er eine schwarze kurze Hose und ein graues Shirt mit Aufschrift "Jahrgang 1979". Auffällig sei zudem, dass er verschiedene Schuhe trage.

Zeugen, die Andreas S. am Freitagabend zwischen 20.30 und 21 Uhr in Kriebethal und Umgebung gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mittweida zu melden. Zeugentelefon: 03727 980100 (dha)