Aktion in Mittweida: Ägypten als Legowelt

Veranstalter sind die Kirchen der Stadt Mittweida.

Familien mit Kindern können am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Januar, an einer Aktion unter dem Motto „Mit Lego kann man ganz neue Welten bauen“ teilnehmen. Veranstalter der Aktion in der Freikirche Mittweida am Tzschirnerplatz 9a sind die Kirchen der Stadt Mitweida. Die Teilnehmer können das alte Ägypten bis zum Roten Meer in...