Aktionswoche für pflegende Angehörige: Hier gibt es Rat und Hilfe in Mittelsachsen

Das Pflegenotfalltelefon in Mittelsachsen rufen vor allem pflegende Angehörige und Pflegebedürftige an, die Überforderung oder Konflikte erleben. Denn in der Pflege zu Hause entstehen täglich Situationen, über die man gern mit einer erfahrenen Person sprechen würde. Das Telefon bietet dies - kostenlos und anonym.