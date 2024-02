Aldi in Hainichen: Eröffnung der neuen Filiale verschiebt sich erneut

Der Wunsch war mal Weihnachten 2023, das Ziel dann Ostern 2024. Wann der neue Aldi-Markt in der Innenstadt von Hainichen öffnen kann, ist immer noch nicht sicher, vermutlich erst nach dem Sommer.

Seit gut zwei Wochen ist wieder Bewegung auf der Baustelle für die neue Aldi-Filiale in der Innenstadt von Hainichen. Der Discounter hatte ursprünglich Ostern als Ziel für die Neueröffnung vorgegeben, zuletzt war dann von Ende April die Rede, was Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD) auch in seiner Rede zum Neujahrsempfang verkündete....