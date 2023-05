Altenhainer wünschen sich Zisterne statt Löschteich

Im September geht in Frankenberg die Ära Thomas Firmenich zu Ende. Was tat sich in seiner Zeit als Bürgermeister in den Ortsteilen? Was fehlt? Welche Erwartungen haben die Bürger an den Nachfolger?

Mit gut 200 Einwohnern ist Altenhain der kleinste der fünf Ortsteile. Und doch machte der Ort kürzlich Schlagzeilen: Denn als die WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen das sanierungsbedürftige Gemeindehaus ohne vorherige Information des Ortschaftsrates verkaufen wollte, regte sich Widerstand. In einer emotionalen Rede sprach sich... Mit gut 200 Einwohnern ist Altenhain der kleinste der fünf Ortsteile. Und doch machte der Ort kürzlich Schlagzeilen: Denn als die WGF - Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen das sanierungsbedürftige Gemeindehaus ohne vorherige Information des Ortschaftsrates verkaufen wollte, regte sich Widerstand. In einer emotionalen Rede sprach sich...