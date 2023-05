Am Mittwoch wird es laut: Kostenlose Konzerte an der Hochschule Mittweida

Auf dem Campus geht der Punk ab: Freunde gepflegter Rockmusik bekommen am Mittwoch in Mittweida was auf die Ohren. Der Studentenclub bittet zum House-on-the-Hill-Festival. Das Zugpferd: Rantanplan!

Mittweida. Rund um den Hochschulcampus wird es am Mittwochabend in Mittweida laut, und das bis Mitternacht. Der Studentenclub lädt zum House-on-the-Hill-Festival ein, der Einlass erfolgt ab 17 Uhr. Die Musik spielt vor allem auf dem Areal zwischen Haus 3 (am Schwanenteich) und dem Grunert-de-Jácome-Bau (Glasbau). Dort steht die Hauptbühne, auf der gegen 23 Uhr die bekannteste Band des Abends erwartet wird: Rantanplan. Rantanplan: Die Wiege von Kettcar Die Jungs aus Hamburg spielen Skapunk, und das schon seit 1995. Zu den Gründungsmitgliedern gehört auch Marcus Wiebusch, der später mit seiner Band Kettcar bekannt wurde. Er ist zwar schon seit 1999 nicht mehr dabei, Rantanplan sind aber mit einem neuen Album am Start. Außerdem ab 18.30 Uhr auf der Hauptbühne: Radiospace, Royalist und Lonely Spring. Für die zweite Bühne angekündigt sind ab 18 Uhr Seventh Floor, Donata, Eule Müller und Fraktal. Programm läuft auf zwei Bühnen "Wenn auf der einen Bühne Umbaupause ist, geht es auf der anderen weiter", erklärt Marlene Heil vom Vorstand des Studentenclubs das Konzept. "Wir hoffen natürlich auf viele Besucher, nicht nur, weil das Festival kostenfrei ist. Wir wollen Mittweida vor allem Kultur bieten." Als Konkurrenz zum Campusfestival am 7. und 8. Juni auf dem Technikumplatz sieht man sich nicht. "Wir bedienen ein anderes Genre und haben uns natürlich auch abgesprochen", sagt Marlene Heil. (fa)