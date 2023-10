Ansturm auf Ausbildungsmesse in Frankenberg

Für die Ausbildungsmesse #beWhatever am 13. April 2024 in Frankenberg kann man sich anmelden. Gut 40 Firmen und Einrichtungen haben schon gebucht.

Die #beWhatever ist eine Berufsorientierungsmesse der anderen Art - die Interessenten können sich ausprobieren und über viele Berufs- und Studienfelder informieren - nicht in einer anonymen Halle, sondern in der ruhigen und persönlichen Atmosphäre einer Schule. „Die Veranstaltung richtet sich an Kids und Jugendliche aller Schulformen sowie...