Asylkrisengespräch in Dresden: OB Greysinger mit wenig Hoffnung in Hainichen zurück

Kriminelle Asylbewerber abschieben? So pauschal sieht es Hainichens OB Dieter Greysinger nicht. Aber er fordert, den gesetzlichen Rahmen auszunutzen. Dazu gab es ein Gespräch in Dresden in der Landesdirektion.

Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD) aus Hainichen sorgt mit seinen Aussagen zur Asylpolitik für Wirbel – nicht zum ersten Mal. Nachdem ein Geflüchteter an einem Sonntagvormittag die Scheiben am Lidl-Markt mitten in der Stadt zerstört haben soll, beklagte der OB fehlende Konsequenzen. Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD) aus Hainichen sorgt mit seinen Aussagen zur Asylpolitik für Wirbel – nicht zum ersten Mal. Nachdem ein Geflüchteter an einem Sonntagvormittag die Scheiben am Lidl-Markt mitten in der Stadt zerstört haben soll, beklagte der OB fehlende Konsequenzen.