Geflüchteter soll Scheiben am Lidl-Markt in Hainichen zerstört haben: Für OB Greysinger kein Einzelfall

Ein 38-jähriger Kameruner soll am Sonntag an einem Supermarkt am Bahnhof in Hainichen randaliert haben. Nun listet der Oberbürgermeister mehrere Fälle auf und fordert den Freistaat zum Handeln auf.

Die Schäden am Lidl-Markt in Hainichen sind nicht zu übersehen. Die Glasfront im Eingangsbereich ist gesplittert. Folien halten das Glas noch zusammen, die Türen öffnen ganz normal. Kopfschüttelnd gehen die Leute in den Markt, abschrecken lässt sich niemand. Was am Sonntag passiert ist, wird diskutiert. Im Markt und in sozialen Netzwerken.