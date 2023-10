Auf dem Sofa geboren: Aus Geschäftsidee in Frankenberg wird Realität

Ladensterben? Nicht so in Frankenberg. Am Baderberg 7 bringt Janine Förster mit ihrem Concept Store namens Wunder-artig großstädtisches Flair in die Kleinstadt. Geboren wurde die Idee daheim.

Ihr kleines Reich liegt direkt am Baderberg, der Achse zwischen Markt und dem Mühlbachtal. In der Nähe sind auch die Stadtgalerie und das Eiscafé Das Schulze zu finden. „Ich habe meinen Concept Store mit viel Liebe zum Detail eröffnet“, sagt Inhaberin Janine Förster. „Bei mir erwarten Euch wunderschöne und in Frankenberg einzigartige... Ihr kleines Reich liegt direkt am Baderberg, der Achse zwischen Markt und dem Mühlbachtal. In der Nähe sind auch die Stadtgalerie und das Eiscafé Das Schulze zu finden. „Ich habe meinen Concept Store mit viel Liebe zum Detail eröffnet“, sagt Inhaberin Janine Förster. „Bei mir erwarten Euch wunderschöne und in Frankenberg einzigartige...