Vom Wunsch zur Wirklichkeit: Zwei Frauen aus Rochlitz und Frankenberg stemmen sich erfolgreich gegen das Ladensterben

Die eine stellt Seifen her und verkauft sie. Die andere hat sich mit einem Concept-Store selbstständig gemacht. Für zwei Frauen aus Rochlitz und Frankenberg war 2023 etwas besonderes. Was treibt sie an?

Für viele Menschen aus dem Landkreis Mittelsachsen hatte das zu Ende gehende Jahr so manche Besonderheit zu bieten. Einige erfüllten sich lang gehegte Träume, andere nahmen die Herausforderung an und eröffneten neue Geschäfte. Und das in einer Zeit, die doch häufig von Unsicherheiten geprägt war. Doch wer sind die Menschen, die sich gegen...