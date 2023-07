Auf Stauende aufgefahren - Vier Menschen bei Unfall auf der Autobahn bei Frankenberg verletzt

Frankenberg.

Vier Menschen haben Verletzungen erlitten bei einem Unfall am Dienstag, 25. Juli, auf der A 4 bei Frankenberg, so die Polizei. Geschehen ist der Unfall gegen 15.50 Uhr in Fahrtrichtung Chemnitz. Im Baustellenbereich vor der Anschlussstelle Frankenberg scherte ein 20-Jähriger mit einem Audi zwischen Lkw in den linken Fahrstreifen aus und wollte überholen. Dabei fuhr er auf einen verkehrsbedingt am Stauende haltenden Mazda. Am Steuer saß eine 18-jährige Frau. Durch den Anstoß wurde der Mazda auf den vor ihm anfahrenden Volkswagen, den ein 62-jähriger Mann steuerte, geschoben. Die Mazda-Fahrerin, zwei ihrer Insassen, ein 19-Jähriger sowie eine 45-Jährige, und der VW-Fahrer wurden verletzt. Der Schaden: etwa 20.000 Euro. (lk)