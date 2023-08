Ausbildungsmesse „Schule macht Betrieb“: Was Besucher in Mittweida jetzt wissen müssen

Berufsausbildung oder Studium? Welche Möglichkeiten es in Mittelsachsen gibt, zeigt der Landkreis bei drei Messen. Los geht es am Samstag in der Sporthalle in Mittweida mit mehr als 100 Ausstellern.

Am Samstag gibt es in Mittweida die erste von drei Ausbildungsmessen „Schule macht Betrieb" im Landkreis Mittelsachsen. In der Sporthalle Am Schwanenteich, Leipziger Straße 15, können Schüler und deren Eltern von 10 bis 15 Uhr mit vielen Unternehmen und Institutionen ins Gespräch kommen.