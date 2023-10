Auseinandersetzung in Mittweida endet im Krankenhaus

Auslöser des Vorfalls war ein Streit in einem Club. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

Mittweida.

Polizei und Rettungsdienst wurden am Donnerstag, 5. Oktober, gegen 23.35 Uhr in Mittweida zu einem Vorfall an der Straße Am Schwanenteich gerufen. Ausgebrochen war ein Streit in einem Club zwischen einem 24-Jährigen und einem 18-Jährigen. Dabei griff der 24-Jährige zu einer Glasflasche und verletzte den 18-Jährigen. Ein 21-Jähriger war dem 24-Jährigen in den Arm gefallen, wobei der 24-Jährige verletzt wurde. Als die Beamten eintrafen, waren die Leichtverletzten auf dem Weg ins Krankenhaus zur Untersuchung. So schilderten die Beamten den Hergang. Die Polizei ermittelt gegen den 24-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Gegen den 21-Jährigen wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. (lk)