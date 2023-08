Ausverkaufte Seebühne in Kriebstein: Magischer Saisonabschluss

Am Wochenende ist eine ebenso besucherstarke wie traumhafte Saison an der Seebühne Kriebstein zu Ende gegangen. Noch einmal fast dreitausend Zuschauer kamen von Freitag bis Sonntag zu den drei ausverkauften Veranstaltungen des mittelsächsischen Kultursommers. Den Auftakt machte am Freitagabend eine „The Elton Show“, bei der C. J. Marvin aus...