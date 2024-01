Auto fährt in Hainichen 83-jährigen Radler an

Der Radfahrer hat leichte Verletzungen erlitten.

Hainichen.

Ein 83-jähriger Mann hat bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 24. Januar, in Hainichen leichte Verletzungen erlitten. Darüber hat die Polizei berichtet. Der Unfall ist gegen 10.30 Uhr passiert. An dem Vormittag war auf der Gabelsberger Straße ein 44-jähriger Mann mit seinem Wagen unterwegs. Er fuhr einen Pkw der Marke Audi. Schließlich wollte er nach links von der Gabelsberger Straße auf die Frankenberger Straße abbiegen, was ihm aber misslungen ist. Der Audi stieß bei diesem Manöver mit dem 83-jährigen Mann zusammen. Der Senior fuhr dort mit einem E-Bike in Richtung Bahnhofstraße und hatte das Vorfahrtsrecht inne. So schilderten die Beamten den Hergang des Unfalls. Der Schaden an den Fahrzeugen: etwa 2500 Euro. (lk)