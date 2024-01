Autobahnauffahrt bei Frankenberg am Dienstag gesperrt

Die Auffahrt in Richtung Dresden ist von 7.15 bis 15.45 Uhr dicht.

Auf die Autobahn 4 kann am Dienstag, 30. Januar, von 7.15 bis 15.45 Uhr an der Anschlussstelle Frankenberg in Richtung Dresden nicht aufgefahren werden. Das wurde von der Autobahn-GmbH des Bundes, Niederlassung Ost, mitgeteilt. Grund dafür sind Bauwerksarbeiten. Es könne zum Auffahren die darauffolgende Anschlussstelle bei Hainichen genutzt werden. (lk)