Badfeste in Hainichen und Mittweida: Zwischen Regentropfen und strahlenden Gesichtern

In Mittweida die Flucht vor dem Regen, in Hainichen unbeschwerte Stunden am Wasser: So unterschiedlich die Badfeste in den Freibädern ausfielen - jetzt vor den Ferien hoffen sie auf eine besucherstarke Woche.

Zwischen Frustration und Freude liegt manchmal nur eine Nacht: „Es ist komplett ins Wasser gefallen, es war eine schlechte Resonanz", sagte der Mittweidaer Schwimmmeister René Fucik am Samstag. Regen und ein Temperatursturz hatten das Badfest in Mittweida tags zuvor platzen lassen. Nachdem tagsüber 150 Gäste vor Ort gewesen waren, ließ die...